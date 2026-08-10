तापमान की गिरावट के साथ फलों के भाव में आया बड़ा अंतर

फलों के दाम में गिरावट

मंडी और फुटकर बाजार के व्यापारियों के अनुसार 300 रुपये किलो तक बिकने वाला शिमला और कश्मीरी सेब अब 180 से 200 रुपये किलो में मिल रहा है। सेब के भाव में 100 रुपये तक की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण शिमला और कश्मीर से नई फसल की आवक और दोनों क्षेत्रों के सेब के बीच कंपटीशन बताया जा रहा है। साथ ही जो कश्मीरी सेब अक्टूबर में बाजार में आता था, वह पहले ही बाजार में छाया हुआ है। सेब की आवक इतनी ज्यादा है कि इसका असर उसके भाव पर है। इसी तरह चीकू के दाम भी 200 रुपये से गिरकर 120-150 रुपये किलो हो गए हैं। बरसात से पहले 50 रुपये की बिकने वाली कीवी अब 30 रुपये में मिल रही है। केला, मौसमी और नारियल के रेट में भी 10 से 20 रुपये प्रति दर्जन या प्रति पीस की गिरावट दर्ज की गई है। फल मंडी के आढ़तियों का कहना है कि बारिश के कारण मांग में कमी आई है। साथ ही पहाड़ी इलाकों से सप्लाई बेहतर होने से स्टॉक बढ़ गया है। कोल्ड स्टोर से पुराना माल भी बाजार में आ रहा है, जिसके चलते दाम नीचे आए हैं। व्यापारियों का मानना है कि अगर मौसम इसी तरह सुहावना रहा और आवक बनी रही तो आने वाले दिनों में फलों के दाम में और गिरावट आ सकती है।