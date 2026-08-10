तापमान की गिरावट के साथ फलों के भाव में आया बड़ा अंतर
पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अलिगढ़ में फलों की कीमतों में गिरावट आई है। सेब, चीकू, कीवी और केले जैसे फलों के दाम 30 से 40 प्रतिशत तक घट गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि नए फसल की आवक और मांग में कमी ने दामों को प्रभावित किया है।
अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट हई, इसी के साथ फलों के भाव में भी गिरावट देखी जा रहा है। फलों के भाव में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह में सेब, चीकू, कीवी, मौसमी और केला जैसे फलों के दाम 30 से 40 फीसदी तक गिर गए हैं। इससे आम लोगों को राहत मिली है।
फलों के दाम में गिरावट
मंडी और फुटकर बाजार के व्यापारियों के अनुसार 300 रुपये किलो तक बिकने वाला शिमला और कश्मीरी सेब अब 180 से 200 रुपये किलो में मिल रहा है। सेब के भाव में 100 रुपये तक की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण शिमला और कश्मीर से नई फसल की आवक और दोनों क्षेत्रों के सेब के बीच कंपटीशन बताया जा रहा है। साथ ही जो कश्मीरी सेब अक्टूबर में बाजार में आता था, वह पहले ही बाजार में छाया हुआ है। सेब की आवक इतनी ज्यादा है कि इसका असर उसके भाव पर है। इसी तरह चीकू के दाम भी 200 रुपये से गिरकर 120-150 रुपये किलो हो गए हैं। बरसात से पहले 50 रुपये की बिकने वाली कीवी अब 30 रुपये में मिल रही है। केला, मौसमी और नारियल के रेट में भी 10 से 20 रुपये प्रति दर्जन या प्रति पीस की गिरावट दर्ज की गई है। फल मंडी के आढ़तियों का कहना है कि बारिश के कारण मांग में कमी आई है। साथ ही पहाड़ी इलाकों से सप्लाई बेहतर होने से स्टॉक बढ़ गया है। कोल्ड स्टोर से पुराना माल भी बाजार में आ रहा है, जिसके चलते दाम नीचे आए हैं। व्यापारियों का मानना है कि अगर मौसम इसी तरह सुहावना रहा और आवक बनी रही तो आने वाले दिनों में फलों के दाम में और गिरावट आ सकती है।
फलों के दाम का तुलनात्मक विश्लेषण
फल पहले रु. प्रति किलो अब रु. प्रति किलो
सेब 300 200-180
चीकू 200 120-150
कीवी 50-60 रु. प्रति नग 30-40 रु. प्रति नग
अनार 300 150-160
केला 60 रु. दर्जन 50 रु. दर्जन
मौसमी 60-70 30-35
नारियल 80-100 70-80
वर्जन
मौसम की मार का असर फलों पर तेजी से देखा जा रहा है। बारिश के बाद फलों की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। थोक बाजार और फुटकर बाजार दोनों में फलों के भाव में गिरावट है। शिमला का सेब आने के बाद इसके भाव में भी कमी आ गई है।
योगेश वार्ष्णेय, फल व्यापारी
सामान्य प्रश्न
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