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नवजागरण की उपज थे काशी प्रसाद जायसवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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काशी प्रसाद जायसवाल पर राष्ट्रवादी इतिहासकार का आरोप लगता रहा है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखन किया, जिससे भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर बदला जा सके। संगोष्ठी में उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया।

नवजागरण की उपज थे काशी प्रसाद जायसवाल

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। काशी प्रसाद जायसवाल पर राष्ट्रवादी इतिहासकार का आरोप लगता रहा है, लेकिन यह समझना होगा कि उनका समय अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। उन्होंने भारत के प्रति अंग्रेजों की सोच को बदलने के लिए ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखन किया, जिससे भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर बदला जा सके। इतिहास को पढ़ने और लिखने का उन्होंने नजरिया बदल दिया। ये बातें मंगलवार को साहित्यिक मंच की ओर से काशी प्रसाद जायसवाल के बहुआयामी व्यक्तित्व विषय पर आयोजित संगोष्ठी में प्रो. विजय कुमार जायसवाल ने कहीं।

काशी प्रसाद जायसवाल का महत्व

रामदयालु नगर स्थित अभिधा प्रकाशन सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में हरिनारायण ठाकुर ने कहा कि काशी प्रसाद जायसवाल शुद्ध रूप से नवजागरण की उपज थे। इन्हें अंधकार युग की प्रकाश में लाने वाला इतिहासकार माना जाता है। लोग भले इनको राष्ट्रवादी इतिहासकार मानते हों, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार थे। मुख्य वक्ता प्रो. निजामुद्दीन रजवी ने कहा कि काशी प्रसाद जायसवाल भारतीय इतिहास के माझी हैं। ओरियंटलिस्ट और ऑक्सीडेंट की जो विचारधारा नवजागरण के समय उठी थी, उसमें इन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। विषय प्रवेश करते हुए डॉ. शिवेन्द्र कुमार मौर्य ने उनके साहित्यिक अवदान के पक्ष पर प्रकाश डाला। डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि इतिहास लिखते-लिखते केपी जायसवाल इतिहास हो गये। डॉ. बिपिन बिहारी ने कहा कि केपी जायसवाल को भारतीय संस्कृति की सूक्ष्म समझ थी।

कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन डॉ. रविरंजन और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. नूतन कुमारी ने किया। डॉ. शीतल प्रसाद, मनोज कुमार, डॉ. अविनाश रंजन, हरेराम महतो, डॉ. मुकेश कुमार, ऋषि राज, लवकेश कुमार, रंजन, सुरजीत बिहारी, रामबिलास, निधि, मानसी, राजीव, वीरू, धर्मेंद्र चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

काशी प्रसाद जायसवाल किस समय के इतिहासकार थे?
काशी प्रसाद जायसवाल अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन समय के इतिहासकार थे।
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