अनुवाद से विभिन्न संस्कृति, विचार और समाज जुड़ते हैं : डॉ. सुदामा

फोटो है : पीजी मनोविज्ञान विभाग में आठ दिवसीय कार्यशाला शुरू अंग्रेजी की प्रसिद्ध पुस्तक

भागलपुर, वरीय संवाददाता। अनुवाद का काफी महत्व है। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के दौर में भी इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। यह एक भाषा को दूसरी से बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस माध्यम से विभिन्न संस्कृति, विचार और समाज को जोड़ने की कवायद होती है। यह बातें शुक्रवार को टीएमबीयू के पीजी मनोविज्ञान विभाग में आठ दिवसीय वर्कशॉप के उद्घाटन पर मुख्य संरक्षक और विवि की वरीय शिक्षक डॉ. सुदामा यादव ने कही।

अनुवाद का महत्व उन्होंने भाषा, संस्कृति और आर्थिक विरासत की भी चर्चा की। अतिथियों का स्वागत करते हुए विभाग की हेड और कार्यशाला की संयोजक डॉ. लक्ष्मी पांडेय ने कहा कि अनुवाद की भूमिका शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, व्यापार और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) और विभाग में कार्यशाला आयोजित हुई है। इसमें पुस्तक ‘द इकोॉमिक हैरिटेज ऑफ मिथिला’ का अंग्रेजी से मैथिली भाषा में अनुवाद होगा।

कार्यशाला का संचालन रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉ. शंभू कुमार सिंह ने एनटीएम की कार्य प्रणाली एवं क्षेत्र पर प्रकाश डाला। पुस्तक के लेखक शैलेंद्र कुमार झा ने मिथिलांचल के आर्थिक विरासत की चर्चा की तथा अनुवाद के लिए शब्द की अपेक्षा भाव के महत्व को बताया। टीएमबीयू कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहने की जरूरत है। डॉ. रंजीत कुमार सिंह एवं पीजी मैथिली के पूर्व हेड और डीन डॉ. प्रमोद कुमार पांडेय ने भी अपना विचार रखा।

धन्यवाद ज्ञापन और उपस्थित लोग धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सपना ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग अनुवाद के माध्यम से ही ज्ञान, शोध और साहित्य से जुड़ पा रहे हैं। विभिन्न देशों की पुस्तकें वैज्ञानिक खोजें और सरकारी नीतियां अनुवाद के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही हैं। मंच संचालन डॉ. आरती ने किया। तकनीकी सहायक के रूप में डॉ. विवेकानंद कुमार थे। इस मौके पर डॉ. केके मंडल सहित कई विभागों के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।