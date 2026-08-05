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पौराणिक दृष्टि से आस्था का केंद्र है कड़सर का सोखा धाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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कड़सर गांव का सोखा धाम धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए जुटते हैं। भगवान वीरभद्र का यह मंदिर बिहार का एकमात्र और देश का दूसरा मंदिर है। स्थानीय लोग इसके विकास में योगदान दे रहे हैं, यद्यपि प्रशासनिक उपेक्षा के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम हो रही है।

पौराणिक दृष्टि से आस्था का केंद्र है कड़सर का सोखा धाम

पेज तीन पर फ्लायर ------- उपेक्षित कड़सर गांव का सोखा मंदिर धार्मिक दृष्टि से माना जाता है महत्वपूर्ण दर्शन-पूजन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचते हैं श्रद्धालु फोटो संख्या-17 कैप्सन- इटाढ़ी के कड़सर गांव स्थित सोखा धाम मंदिर।

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सोखा धाम का महत्व

इटाढ़ी, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विक्रम इंग्लिश पंचायत के कड़सर गांव का सोखा धाम धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां स्थापित रुद्रावतार भगवान वीरभद्र का मंदिर बिहार का इकलौता और देश का दूसरा मंदिर है। मंदिर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यता के कारण यहां हर वर्ष महाशिवरात्रि पर बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर यहां तीन दिवसीय पारंपरिक मेले का भी आयोजन होता है।

पौराणिक मान्यता

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लिंग पुराण में वर्णित दक्ष प्रजापति का यज्ञ इसी क्षेत्र में हुआ था। कहा जाता है कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने से आहत माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव की जटा से रुद्रावतार वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। इस मान्यता के प्रमाण के रूप में कड़सर स्थित सोखा बाबा मंदिर और समीपवर्ती लोधास गांव का सती कुंड आज भी श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र है। सती कुंड के तट पर माता दुर्गा का मंदिर भी स्थापित है।

स्थानीय योगदान

लोधास निवासी पंडित रामस्वरूप तिवारी द्वारा 1980 के दशक में रचित ‘सोखा चालीसा’ में भी वीरभद्र की उत्पत्ति और इस स्थल के पौराणिक महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कराया। स्थानीय लोगों के प्रयास से संवर रहा धाम सोखा धाम के विकास में स्थानीय ग्रामीण व श्रद्धालु लगातार योगदान दे रहे हैं। हालांकि, समय के साथ प्रशासनिक उपेक्षा और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में महाशिवरात्रि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। बावजूद, मंदिर की धार्मिक महत्ता आज भी बरकरार है। आचार्य श्रीकृष्णानंद जी पौराणिक के अनुसार भगवान वीरभद्र को अनेक परिवार अपने कुलदेवता के रूप में पूजते हैं। देश में वीरभद्र के प्रमुख मंदिर केवल दो स्थानों उत्तराखंड के कनखल व बिहार के बक्सर जिले के कड़सर में स्थित है। यही कारण है कि सोखा धाम श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है।

प्रश्नोत्तर

सोखा धाम मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है?
सोखा धाम मंदिर बिहार का इकलौता और देश का दूसरा मंदिर है, जहाँ भगवान वीरभद्र की पूजा होती है।
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