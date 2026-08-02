सोहगरा: सावन माह में बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। हजारों श्रद्धालु गर्मी के बावजूद मंदिर पहुंचते हैं, विशेषकर पहली सोमवारी पर। आचार्य रवि प्रकाश मिश्र के अनुसार, इस दौरान जलाभिषेक और पूजन का लाभ काफी बढ़ जाता है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की हैं।

सोहगरा: सावन में रवि योग में शिव पूजा का विशेष है महत्व रविवार और सोमवार को बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा करने के होती है भीड़ सावन में चकरी योग आश्रम में लोग बाहर से आकर करते जलाभिषेक फोटो कैप्शन: गुठनी, एक संवाददाता। सावन का पवित्र महीना जारी है। इस उत्तम मास में काफी संख्या में श्रद्धालु सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ धाम पहुंचकर आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा हंसनाथ के मंदिर पहुंचते हैं। जहां धूप अधिक होने के कारण दोपहर में भीड़ भले ना दिखाई दे, लेकिन सुबह में मंदिर परिसर के गर्भ गृह में काफी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते देखे जा रहे हैं। इनमें जो श्रद्धालु आते हैं, वह अधिकांशत बाहर के होते हैं।

सोमवारी का महत्व आगामी सोमवार को सावन की पहली सोमवारी है। जबकि उत्तम मास की भी पहली ही सोमवारी होगा। वाराणसी के ज्योतिष विभाग के आचार्य रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि पहली सोमवारी 03 गस्त 2026 को पड़ेगा। वही श्रावण मास का चौथा सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इस चौथे सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शत्रु विजय, पारिवारिक कलह पर विजय मिलती है। वह सुबह से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जिससे उन्हें इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। सावन का चौथा सोमवार प्रीति योग में है। इस दिन प्रीति योग सुबह 08:57 तक है।

भीड़ का कारण सोहगरा में सोमवार को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ सोहगरा में श्रावण मास के समय बाबा हंसनाथ के दर्शन और पूजन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उमड़ती भीड़ का कारण सोहगरा के पौराणिक महत्व को दर्शाता है। आचार्य रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि श्रावण मास में भगवान का शिव के पूजा, अर्चना, अनुष्ठान, जलाभिषेक का अलग महत्व है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान का लाभ सौ गुना तक बढ़ जाता है।

सुरक्षा के इंतजाम मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन चौकस सोहगरा में सावन के पहले सोमवार को हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पहले सोमवार को सुबह गर्भ गृह खुलने से पहले पुलिस, मजिस्ट्रेट और आला अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। वही मंदिर समिति के सदस्य भी मंदिर परिसर के अंदर और बाहर अपनी मुस्तैद रहते हैं। मंदिर समिति के सचिव मिन्हाज ने बताया कि समिति के तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर संभव व्यवस्था किया जाएगा। जिसमें साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, जलपान की व्यवस्था, लाइट, हवादार पंखे, सीसीटीवी और मंदिर परिषद की साफ-सफाई मुख्य है।