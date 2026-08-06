संताल के तीन बीएड कॉलेजों में होगी अस्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। नियुक्तियाँ 13 अगस्त को वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 57,700 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1,000 और एससी/एसटी के लिए 500 रखा गया है।

दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ने अपने अंगीभूत बीएड महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और बीएड पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अस्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस्ड) बीएड पाठ्यक्रम के लिए की जाएगी। इसके लिए 13 अगस्त को विश्वविद्यालय के दिघी परिसर में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार यह नियुक्तियां साहिबगंज बीएड कॉलेज, साहिबगंज, केकेएम बीएड कॉलेज पाकुड़ तथा गोड्डा बीएड कॉलेज गोड्डा के लिए की जाएंगी। कुल पांच सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। इनमें अंग्रेजी, गणित, जीवविज्ञान, भौतिकी/रसायन विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान (सामाजिक विज्ञान) विषयों के लिए एक-एक पद निर्धारित किया गया है। इन नियुक्तियों से तीनों बीएड महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है。

नियुक्ति प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं चयन प्रक्रिया एनसीटीई विनियम तथा झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 57,700 प्रतिमाह कुल मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा यह संबंधित बीएड पाठ्यक्रम के संचालन अथवा अभ्यर्थी की 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। विज्ञापन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर उसे विधिवत भरना होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, निर्धारित आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर 13 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे विश्वविद्यालय के दिघी परिसर में आयोजित वॉक-इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। विश्वविद्यालय ने आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया है। सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1,000, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) एवं दिव्यांग (पीएच) अभ्यर्थियों के लिए ₹500 रखा गया है।

आवेदन प्रक्रिया आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के पक्ष में देय होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे इंटरव्यू के समय अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), जाति, आवासीय एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ अवश्य लेकर आएं। अधूरे आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी संस्थान में कार्यरत है तो उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) भी प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

फोटो संख्या-03-सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका