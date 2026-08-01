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कुलपति ने किया शोध पत्रिका का विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर ने नवीनतम पीयर-रिव्यूड बहुविषयक शोध पत्रिका का विमोचन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय जर्नल के नियमित प्रकाशन को झारखंड के शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। इस जर्नल में 16 शोध-पत्र विभिन्न विषयों पर प्रकाशित किए गए हैं।

कुलपति ने किया शोध पत्रिका का विमोचन
कुलपति ने किया शोध पत्रिका का विमोचन

दुमका, प्रतिनिधि। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कुनुल कांडिर ने शनिवार को विश्वविद्यालय की पीयर-रिव्यूड बहुविषयक शोध पत्रिका के नवीनतम अंक का विमोचन किया।

जर्नल के महत्व

इस अवसर पर उन्होंने जर्नल के नियमित प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तथा शोध संस्कृति के विकास में शोधपरक एवं पीयर-रिव्यूड जर्नलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जर्नल के नियमित प्रकाशन से झारखंड, विशेषकर संताल परगना के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को अपने गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यों के प्रकाशन का एक सशक्त मंच उपलब्ध हुआ है। इससे न केवल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान-सृजन को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर विद्यमान समस्याओं पर तथ्याधारित शोध एवं विश्लेषण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

संपादक और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका

कुलपति ने जर्नल के संपादक एवं राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ. संजीव कुमार सिन्हा को जर्नल के नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. जैनेंद्र यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय जर्नल का नियमित प्रकाशन विश्वविद्यालय की एक उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धि है। प्रॉक्टर डॉ. राजीव कुमार ने जर्नल में प्रकाशित सभी शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह शोध एवं नवाचार की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। रजिस्ट्रार डॉ. अब्दुस सत्तार ने विश्वविद्यालय में शोध-आधारित गतिविधियों को निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

शोध पत्रों का विवरण

जर्नल के संपादक डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने विश्वविद्यालय प्रशासन की सहयोगपूर्ण एवं शोधोन्मुखी नीति को जर्नल के नियमित प्रकाशन का प्रमुख प्रेरक बताते हुए कुलपति के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जर्नल के इस अंक में कुल 16 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए हैं, जो वाणिज्य, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, जनजातीय दर्शन, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत तथा वनस्पति विज्ञान जैसे विविध विषयों से संबंधित हैं। इस अवसर पर वित्त पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार सिन्हा, विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉ. निलेश कुमार तथा सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉ. बिजय कुमार ने भी जर्नल के नियमित प्रकाशन की सराहना करते हुए इसे विश्वविद्यालय में सुदृढ़ शोध पारिस्थितिकी के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रारंभिक प्रश्न

किस विश्वविद्यालय ने पीयर-रिव्यूड जर्नल का नवीनतम अंक विमोचन किया?
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने पीयर-रिव्यूड जर्नल का नवीनतम अंक विमोचन किया।
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