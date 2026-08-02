विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर-इंचार्ज का बदलाव किया
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में नए प्रोफेसर-इंचार्ज की नियुक्ति की है। इसमें साहिबगंज कॉलेज, महिला कॉलेज मधुपुर, मॉडल कॉलेज राजमहल और महिला कॉलेज साहिबगंज शामिल हैं। डॉ. रंजीत सिंह, डॉ. अनिता गुआ हेम्ब्रम, डॉ. सिद्धम सिंह मुंडा और डॉ. अनूप कुमार शाह को नए पदों पर नियुक्त किया गया है।
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर-इंचार्ज का बदलाव किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव द्वारा कुलपति के निर्देश पर चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज, महिला कॉलेज मधुपुर, मॉडल कॉलेज राजमहल तथा महिला कॉलेज साहिबगंज में नए प्रोफेसर-इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय ने डॉ. रंजीत सिंह को साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज का नया प्रोफेसर-इंचार्ज नियुक्त किया है। डॉ. रंजीत सिंह इससे पूर्व मॉडल कॉलेज राजमहल के प्रोफेसर-इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। वे भूगर्भशास्त्र विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक हैं। यह नियुक्ति साहिबगंज कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. एस. आर. आई. रिजवी द्वारा प्राचार्य पद से दिए गए त्यागपत्र को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद की गई है।
इसी क्रम में डॉ. अनिता गुआ हेम्ब्रम को महिला कॉलेज मधुपुर का प्रोफेसर-इंचार्ज बनाया गया है। जबकि पूर्व प्रोफेसर-इंचार्ज डॉ. भारत प्रसाद को उनके मूल महाविद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं साहिबगंज कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. सिद्धम सिंह मुंडा को मॉडल कॉलेज राजमहल का नया प्रोफेसर-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसी विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. अनूप कुमार शाह को महिला कॉलेज साहिबगंज का प्रोफेसर-इंचार्ज बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, महिला कॉलेज, साहिबगंज के पूर्व प्रोफेसर-इंचार्ज डॉ. डी. जे. के. सिंह को भी अपने मूल महाविद्यालय में योगदान देने का निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है।
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