Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर-इंचार्ज का बदलाव किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में नए प्रोफेसर-इंचार्ज की नियुक्ति की है। इसमें साहिबगंज कॉलेज, महिला कॉलेज मधुपुर, मॉडल कॉलेज राजमहल और महिला कॉलेज साहिबगंज शामिल हैं। डॉ. रंजीत सिंह, डॉ. अनिता गुआ हेम्ब्रम, डॉ. सिद्धम सिंह मुंडा और डॉ. अनूप कुमार शाह को नए पदों पर नियुक्त किया गया है।

विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर-इंचार्ज का बदलाव किया

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने अपने चार अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रोफेसर-इंचार्ज का बदलाव किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव द्वारा कुलपति के निर्देश पर चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज, महिला कॉलेज मधुपुर, मॉडल कॉलेज राजमहल तथा महिला कॉलेज साहिबगंज में नए प्रोफेसर-इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय ने डॉ. रंजीत सिंह को साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज का नया प्रोफेसर-इंचार्ज नियुक्त किया है। डॉ. रंजीत सिंह इससे पूर्व मॉडल कॉलेज राजमहल के प्रोफेसर-इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे। वे भूगर्भशास्त्र विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक हैं। यह नियुक्ति साहिबगंज कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. एस. आर. आई. रिजवी द्वारा प्राचार्य पद से दिए गए त्यागपत्र को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद की गई है।

ये भी पढ़ें:साहिबगंज कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बने डॉ. रंजीत व महिला के डॉ. अनूप

इसी क्रम में डॉ. अनिता गुआ हेम्ब्रम को महिला कॉलेज मधुपुर का प्रोफेसर-इंचार्ज बनाया गया है। जबकि पूर्व प्रोफेसर-इंचार्ज डॉ. भारत प्रसाद को उनके मूल महाविद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं साहिबगंज कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. सिद्धम सिंह मुंडा को मॉडल कॉलेज राजमहल का नया प्रोफेसर-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसी विभाग के वर्ष 2008 बैच के शिक्षक डॉ. अनूप कुमार शाह को महिला कॉलेज साहिबगंज का प्रोफेसर-इंचार्ज बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, महिला कॉलेज, साहिबगंज के पूर्व प्रोफेसर-इंचार्ज डॉ. डी. जे. के. सिंह को भी अपने मूल महाविद्यालय में योगदान देने का निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:कुलपति ने किया शोध पत्रिका का विमोचन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dumka Latest News Dumka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।