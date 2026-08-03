सेवानिवृत्ति तिथि की विसंगति से नाराज शिक्षामित्रों का धरना आठ को
सिद्धार्थनगर में शिक्षामित्रों ने मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के पोर्टल पर जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति तिथि की विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आठ अगस्त को बीआरसी बांसी में धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है।
सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के पोर्टल पर शिक्षामित्रों की जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति तिथि में सामने आ रही विसंगतियों को लेकर आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन ने आठ अगस्त को बीआरसी बांसी में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यह जानकारी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश आर्य व कोषाध्यक्ष रामजीत मौर्य ने दी।
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