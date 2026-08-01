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राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में जनपद के खिलाड़ियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर के खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 के लिए चयन हुआ है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक लखनऊ के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में प्रतियोगिता आयोजित होगी। बालक वर्ग के तेजस सिंह, फैसल, दिलेर मौर्या सहित और बालिका वर्ग की दिव्यांशी, हिमांशी जैसे खिलाड़ी जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे।

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में जनपद के खिलाड़ियों का चयन

सिद्धार्थनगर। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 के लिए सिद्धार्थनगर के खिलाड़ियों का चयन होने पर खेल जगत में खुशी का माहौल है। लखनऊ के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में 31 से दो अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। बालक वर्ग में तेजस सिंह, फैसल, दिलेर मौर्या, शनि कन्नौजिया और राजेश कुमार, जबकि बालिका वर्ग में दिव्यांशी, हिमांशी, विद्या श्रीवास्तव, रिया, वैष्णवी श्रीवास्तव, खुशी कुमारी, खुशी वाल्मीकि, साक्षी वर्मा और वर्तिका गौर जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताई।जिला

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ताइक्वांडो संघ के सचिव विद्यासागर साहनी ने कहा कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करेंगे।

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