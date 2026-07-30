पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर मंथन, त्वरित निदान के निर्देश
सिद्धार्थनगर में सैनिक बंधु की बैठक हुई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भूमि विवाद, पेंशन, बैंक ऋण, चिकित्सा, एवं नए शस्त्र लाइसेंस संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सीडीओ बलराम सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को सैनिक बंधु की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों की भूमि विवाद, पुलिस सहायता, बैंक ऋण, पेंशन, चिकित्सा, आर्थिक सहायता व नए शस्त्र लाइसेंस से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सीडीओ बलराम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान एक भूतपूर्व सैनिक ने अपनी विवादित भूमि की पैमाइश कराने की मांग रखी। एसडीएम शोहरतगढ़ को दोनों पक्षों से वार्ता कर नियमानुसार समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य पूर्व सैनिक ने पैतृक आवासीय भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की, जिस पर एसडीएम डुमरियागंज को निर्देश दिए गए।
एक पूर्व सैनिक की ओर से रोजगार के उद्देश्य से नया शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की है।इस पर नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस दिलाने का आश्वासन दिया। जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास अधिकारी कैप्टन (आईएन) नरेश शर्मा ने बताया कि सैनिक बंधु बैठक का उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में एसडीएम न्यायिक विश्वेश्वर सिंह, अपर उपजिलाधिकारी रवीश गुप्त, जिला सेवायोजन अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।
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