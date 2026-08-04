मेडिकल कॉलेज में बुद्ध रसोई के लिए राज्यसभा सदस्य ने बढ़ाया कदम
सिद्धार्थनगर, राज्यसभा सदस्य बृज लाल ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर मेडिकल कॉलेज में बुद्ध रसोई के निर्माण के लिए सहायता का अनुरोध किया। यह पहल किफायती भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत प्रदान करेगी।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। राज्यसभा सदस्य बृज लाल ने सोमवार को संसद भवन स्थित कार्यालय में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज परिसर में बुद्ध रसोई के निर्माण के लिए रेलवे के एक उपक्रम की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि से आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
बुद्ध रसोई की स्थापना
सांसद ने रेलमंत्री को बताया कि मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर-दराज के मरीज और उनके तीमारदार उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुद्ध रसोई की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह रसोई नो प्रॉफिट, नो लॉस के सिद्धांत पर संचालित होगी, जिससे बेहद कम कीमत पर स्वादिष्ट, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
जनहित में पहल
बृज लाल ने कहा कि यह पहल न केवल आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, बल्कि मेडिकल कॉलेज परिसर में बेहतर जनसुविधा विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगी। उन्होंने रेलमंत्री से इस जनहितकारी परियोजना के लिए सीएसआर निधि से धन स्वीकृत कराने का आग्रह किया।
बताया गया कि प्रस्ताव पर रेलमंत्री ने सकारात्मक रुचि दिखाई और इसे जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल माना। बुद्ध रसोई की स्थापना होने पर प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों और तीमारदारों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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