सावन में रूठा मानसून, तराई में बढ़ी किसानों की चिंता

सावन में रूठा मानसून, तराई में बढ़ी किसानों की चिंता
सिद्धार्थनगर में सावन के महीने में बारिश की कमी से किसान चिंतित हैं। धूप और बादलों के बीच उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। खरीफ की फसलों के लिए किसान अब भी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा।
सिद्धार्थनगर। सावन में तराई से मानसून जैसे रूठ गया है। जिले में धूप और बादलों की आंख-मिचौली के बीच उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश की आस लगाए किसानों के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही है। खरीफ की फसलों के लिए सावन की बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को अब मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद है। राज्य कृषि मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तराई में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। फिलहाल छिटपुट बूंदाबांदी के अलावा भारी बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम में तत्काल बड़े बदलाव की संभावना भी कम है।
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