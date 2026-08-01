एफएलएन प्रशिक्षण से निपुण लक्ष्य हासिल करने पर जोर, गुणवत्ता परखी गई
सिद्धार्थनगर में, जिला समन्वयक निपुण आशीष कुमार ने एफएलएन और एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षक प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षकों की सक्रियता पर ध्यान दिया, नई शिक्षण विधियों को अपनाने को कहा और प्रशिक्षण के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (एफएलएन) के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के उद्देश्य से ब्लॉक संसाधन केंद्र जोगिया में संचालित एफएलएन एवं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षक प्रशिक्षण का जिला समन्वयक निपुण आशीष कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण गतिविधियों तथा प्रतिभागी शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता का गहन अवलोकन करते हुए प्रशिक्षण को व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख बनाने पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान जिला समन्वयक ने प्रशिक्षकों और प्रतिभागी शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना समय की आवश्यकता है।
प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा, जब इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में दिखाई दे। शिक्षकों को प्रशिक्षण में प्राप्त नवाचारों, शिक्षण विधियों एवं गतिविधियों को अपने विद्यालयों में अपनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी।उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों से सीखने की इस प्रक्रिया को विद्यालय स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान एसआरजी अंशुमान सिंह, जिला समन्वयक कार्तिकेय पांडेय, संदर्भदाता एआरपी संजय कर पाठक, उत्कर्ष श्रीवास्तव, शैलेश कुमार, अनिरुद्ध मौर्य सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी शिक्षक उपस्थित रहे।
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