30 सितंबर तक पूरा करें यू-डायस का डाटा
सिद्धार्थनगर के बीएसए शैलेश कुमार ने यू-डायस से संबंधित गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल, शिक्षक और छात्र प्रोफाइल का डेटा 30 सितंबर तक डीसीएफ के अनुसार पूर्ण होना चाहिए।
सिद्धार्थनगर। शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत यू-डायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) से संबंधित समस्त गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के लिए बीएसए शैलेश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि स्कूल, शिक्षक व छात्र प्रोफाइल का डाटा 30 सितंबर तक डीसीएफ (डाटा कैप्चर फार्मेट) के अनुसार शत-प्रतिशत पूरा कर लें।
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