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अखिलेश को नहीं दिखते राज्य में बनाए गए तमाम विश्वविद्यालय: सिद्धार्थनाथ सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्व चिकित्सा मंत्री व भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने रविवार को

अखिलेश को नहीं दिखते राज्य में बनाए गए तमाम विश्वविद्यालय: सिद्धार्थनाथ सिंह

लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्व चिकित्सा मंत्री व भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने रविवार को अखिलेश यादव पर करार हमला बोला है। उन्होंने सपा प्रमुख द्वारा राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय न बनाए जाने के बयान पर पटलवार किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि आज तो अखिलेश यादव के सामने झूठ भी शर्मा गया। इस हिम्मत के साथ अखिलेश यादव झूठ बोल सकते हैं, यह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान कि वर्ष 2017 के बाद से यूपी में कोई विश्वविद्यालय नहीं बना। कतई सत्य नहीं है।

यूनिवर्सिटी निर्माण

सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र देव के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया है। आजमगढ़ में सुहेलदेव विवि, मेरठ में ध्यान चंद्र खेल विवि बना है। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसी तरह बलरामपुर में भी विश्वविद्यालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी के नाम पर विश्वविद्यालय है लेकिन अखिलेश यादव को यह सब कुछ नहीं दिखता है。

मेडिकल कॉलेजों की स्थिति

सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में सिर्फ 15 मेडिकल कालेज ही थे, आज 45 से ज्यादा मेडिकल कालेज हैं। अखिलेश के समय में तो राजकीय डिग्री कालेज नहीं होते थे। वर्ष 2017 में ही राज्य सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही 51 डिग्री कालेज बनाने की नींव डाल दी थी लेकिन अखिलेश यादव को यह सब कतई नहीं दिखता लेकिन जनता देख रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिद्धार्थनाथ सिंह ने किस पर हमला बोला है?
सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है।
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