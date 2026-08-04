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थाईलैंड में दिखा जनपद का दम, तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर के खिलाड़ियों ने थाईलैंड में आयोजित नौवीं हीरोज़ अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन किया। समर वर्मा ने स्वर्ण, देवम पासवान ने रजत पदक जीता, जबकि दिलीप कुमार पासवान ने रजत पदक हासिल किया। इस जीत से सिद्धार्थनगर में खुशी का माहौल है और खिलाड़ियों को बधाई दी जा रही है।

थाईलैंड में दिखा जनपद का दम, तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थनगर के खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित नौवीं हीरोज़ अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन कर भारत का परचम लहरा दिया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 37 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सिद्धार्थनगर के तीन खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतकर जिले, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में समर वर्मा ने अपने दमदार प्रदर्शन के बल पर स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। वहीं महज सात वर्षीय देवम पासवान ने मेजबान थाईलैंड के खिलाड़ी को कड़ी चुनौती देते हुए रजत पदक अपने नाम किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

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इसी क्रम में दिलीप कुमार पासवान ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी को नॉकआउट से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।खिताबी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाड़ी से कड़े संघर्ष के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सिद्धार्थनगर के तीनों खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खिलाड़ियों की इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद सिद्धार्थनगर की प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाने में सक्षम हैं।

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