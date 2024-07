कर्नाटक में प्राइवेट नौकरी में 100% आरक्षण पर सिद्धारमैया का यू-टर्न, डिलीट किया पोस्ट

इस फैसले का स्वागत करते हुए एक पोस्ट किया था। आज उन्होंने अपने पोस्ट डिलीट कर लिया है। इस सबके बीच श्रम मंत्री ने स्पष्ट किया है प्राइवेट नौकरियों में 50% और 70% ही स्थानीय लोगों के लिए कोटा रहेगा।

Siddaramaiah takes U-turn on 100 percent reservation in private jobs in Karnataka deletes post

Himanshu Jha Wed, 17 Jul 2024 01:35 PM लाइव हिन्दुस्तान,बेंगलुरु।