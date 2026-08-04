भाई-बहन बने सहायक प्राध्यापक,बढ़ाया क्षेत्र का मान

भाई-बहन बने सहायक प्राध्यापक,बढ़ाया क्षेत्र का मान
रामनगर, संवाद सूत्र। रामनगर के पुरानी बाजार निवासी भाई-बहन आदर्श कुमार रावत और
रामनगर, संवाद सूत्र। रामनगर के पुरानी बाजार निवासी भाई-बहन आदर्श कुमार रावत और रौनक कुमारी का बिहार राज्य विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद पर चयन हुआ है। दोनों का चयन हिंदी साहित्य विषय में हुआ है। इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। आदर्श कुमार रावत व रौनक कुमारी सिद्धार्थ शंकर रावत एवं रंजू देवी के पुत्र व पुत्री हैं। उनका पैतृक निवास रामनगर के पुरानी बाजार में है, जबकि वर्तमान में परिवार ग्राम रतनपुरवा, चिऊटहा में निवास करता है। पिता किसान है । रतनपुरवा में खेती करते है ।इन दोनों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त कर इंटरमीडिएट पीएमवीएस कॉलेज, रामनगर से की ।आदर्श
स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। परास्नातक के अंतिम वर्ष में ही उन्होंने दिसंबर 2025 में यूजीसी-नेट जेआरएफ उत्तीर्ण किया। इससे पूर्व वे तीन बार यूजीसी-नेट भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी कर रहे हैं। वही रौनक कुमारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय व इंटरमीडिएट बगहा से, स्नातक भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा परास्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। वर्ष 2023 में उन्होंने यूजीसी-नेट उत्तीर्ण किया। वर्तमान में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी कर रही हैं।एक ही परिवार के भाई-बहन का एक साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर चयन होना क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उनकी इस सफलता पर परिजनों, शिक्षकों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें