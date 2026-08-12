शिव की चर्चा ही परम् सत्य है: स्वामी ओमानंद
शुकतीर्थ के श्री शुकदेव आश्रम में श्रावण शिवरात्रि पर स्वामी ओमानंद महाराज ने विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर वैदिक आचार्यों की उपस्थिति में शिव उपासना की गई। स्वामी ओमानंद ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव का नाम विश्व का सबसे सुंदर है।
तीर्थनगरी शुकतीर्थ के भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम स्थित नर्मदेश्वर शिवलिंग शिव मंदिर में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर पीठाधीस्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने विश्व कल्याण के लियॆ विधि-विधान पूर्वक रुद्राभिषेक किया। वैदिक आचार्यों की उपस्थिति में शिव उपासना के अंतर्गत भागवत नगरी वेदमंत्रों से गुंजायमान रही। स्वामी ओमानंद महाराज ने कहा कि भगवान शिव की असीम महिमा का वर्णन करना कठिन है। शंकर की ही अनंत विभूतियों से संपूर्ण संसार व्याप्त है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। शिव की चर्चा ही सत्य है और शिव नाम ही विश्व में सबसे सुंदर हैं। शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु पंचदेवों के अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं।
विधि-विधान से महादेव का पूजन आचार्य गिरीश चंद्र उप्रेती के नेतृत्व में आचार्य अरुण एवं प्रदीप ने कराया। श्री शुकदेव संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने मंत्रपाठ किया। कथा व्यास अचल कृष्ण शास्त्री, आचार्य युवराज, ठाकुर प्रसाद आदि का मौजूद रहे।
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