खेल : गिल वनडे में फिर नंबर वन, टी-20 में सूर्यवंशी की लंबी छलांग
भारतीय कप्तान शुभमन गिल फिर से वनडे में नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से टी-20 रैंकिंग में 230 स्थान की छलांग लगाई है। सूर्यवंशी ने तीन मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए।
गिल वनडे में फिर नंबर वन, टी-20 में सूर्यवंशी की लंबी छलांग आईसीसी रैंकिंग
शुभमन गिल का प्रदर्शन
दुबई, एजेंसी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की रैंकिंग में फिर दुनिया के नंबर एक वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन से टी-20 रैंकिंग में 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें स्थान पर पहुंच गए। गिल ने वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल को पछाड़ शीर्ष स्थान हासिल किया। मिचेल इस साल जनवरी से शीर्ष स्थान पर थे。
वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन
सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी-20 मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। अपने इस शानदार प्रदर्शन से यह 15 वर्षीय बल्लेबाज शीर्ष 50 में जगह बनाने में सफल रहा। सूर्यवंशी के 536 रेटिंग अंक हो गए हैं। ईशान किशन 910 रेटिंग अंक के साथ टी-20 में शीर्ष बल्लेबाज बने हुए हैं। वह दूसरे स्थान पर काबिज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (848) पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं।
अन्य गेंदबाजों की स्थिति
लेग स्पिनर रवि बिश्नोई टी-20 गेंदबाजों की सूची में 31 पायदान ऊपर 41वें स्थान पर पहुंच गए, लेकिन चोटिल होने के कारण जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहे वरुण चक्रवर्ती तीन स्थान नीचे खिसकने के बाद भी शीर्ष 10 में कायम हैं।
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