लैब टेक्नीशियन का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर
हंटरगंज के मिथिलेश प्रसाद के पुत्र शुभम कुमार का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। शुभम ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और पटना में भी पढ़ाई की। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और शिक्षकों को दिया।
हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्पताल परिसर निवासी सह लैब टेक्निशियन मिथिलेश प्रसाद के पुत्र शुभम कुमार का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता के बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। शुभम शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हंटरगंज से शुरू की। तत्पश्चात प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय से इंटर और ग्रैजुएट एवं एम एससी की डीग्री पटना से सफलता प्राप्त किया। पटना में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहे। कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज वे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं।
चयन की खबर मिलते ही परिजनों और पूरे प्रखंड में खुशी की लहर है। घर पर परिजनों ने शुभम को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शुभम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, बड़े चाचा और गुरुओं को दिया। इस अवसर पर मुखिया ब्रिज किशोर सिंह, कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह, मो. काशिफ इकबाल, मनोज सिंह, नवल सिंह, सरजु मिस्त्री सहित कई गणमान्य लोग उनके आवास पहुंचकर बधाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि शुभम की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है।
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