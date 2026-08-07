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रजत विजेता शुभम जुयाल का ढंडेरा में भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की के शुभम जुयाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शॉटपुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके लौटने पर आदर्श शिवाजी नगर में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय निवासियों ने फूल-मालाएं और शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा।

रजत विजेता शुभम जुयाल का ढंडेरा में भव्य स्वागत

रुड़की, संवाददाता। कॉमनवेल्थ गेम्स की शॉटपुट स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीतकर देश, उत्तराखंड और रुड़की क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी शुभम जुयाल का शुक्रवार को अपने निवास आदर्श शिवाजी नगर, नगर पंचायत ढंडेरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कॉलोनी और क्षेत्रवासियों ने फूल-मालाएं पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा।

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