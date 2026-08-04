ई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू दर पर नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर
ई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू दर पर नहीं मिलेगा गैस सिलेंडरई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू दर पर नहीं मिलेगा गैस सिलेंडरई-केवाईसी नहीं कराने पर घरेलू दर
चास प्रतिनिधि। चास स्थित शुभ लक्ष्मी इंडेन गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य बताते हुए नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि घरेलू दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ जारी रखने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एजेंसी के अनुसार पूर्व में भी कई बार उपभोक्ताओं को सूचना और स्मरण कराया गया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे में समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
एजेंसी ने सभी लंबित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने नजदीकी इंडेन गैस डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। शुभ लक्ष्मी इंडेन गैस एजेंसी ने बताया कि 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ता, प्रक्रिया पूरी होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से समय सीमा का पालन करते हुए शीघ्र ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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