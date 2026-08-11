श्रुति अरुण को रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप
यूपी कालेज की बीकॉम छात्रा श्रुति अरुण को रिलायंस फाउंडेशन अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। इस छात्रवृत्ति के तहत उसे तीन वर्षों में 1.50 लाख रुपये की राशि मिलेगी, जो पढ़ाई के विभिन्न खर्चों में उपयोग की जा सकेगी। चयन अगली शैक्षणिक प्रदर्शन और शर्तों पर निर्भर करेगा।
वाराणसी। यूपी कालेज में बीकॉम की छात्रा श्रुति अरुण का चयन रिलायंस फाउंडेशन अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। प्राचार्य प्रो. धर्मेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जारी अवॉर्ड लेटर में छात्रा के चयन की अधिकारिक सूचना दी गई है। तीन वर्षीय बीकॉम पाठ्यक्रम के दौरान छात्रा को कुल 1.50 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता निर्धारित है। अगले दो वर्षों की छात्रवृत्ति छात्रा के शैक्षणिक प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर होगी। छात्रवृत्ति का उपयोग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, कंप्यूटर या लैपटॉप, शैक्षणिक पुस्तकों और पाठ्यक्रम संबंधी खर्चों में किया जा सकेगा।
छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना, अगले वर्ष में प्रवेश लेना और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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