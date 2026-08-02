Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

70 साल भक्ति का जत्था देवघर के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

इचाक के बरका कला गांव से 70 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु गांव के शिव मंदिर में एकत्रित होकर पूजा-अर्चना करते हैं। उनके उत्साह और भक्ति से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। पंचायत के मुखिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धालुओं को विदाई दी।

70 साल भक्ति का जत्था देवघर के लिए रवाना

इचाक, प्रतिनिधि। बरका कला गांव से शनिवार को 70 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। जत्थे में बच्चे, बुजुर्ग, युवा, युवतियां एवं महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थीं। प्रस्थान से पूर्व सभी श्रद्धालु गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए बोल बम, हर-हर महादेव और बाबा भोलेनाथ का जयघोष की। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति से पूरा गांव भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मंदिर परिसर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:महादानी कांवरिया संघ का जत्था बाबाधाम रवाना

इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सिकंदर कुमार राम, समाजसेवी वीरेंद्र प्रसाद मेहता, संजय प्रसाद मेहता, सूरज राणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए बाबा भोलेनाथ से सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बोल बम के जयघोष करते हुए बाबा धाम के लिए रवाना हुआ।

ये भी पढ़ें:शिवभक्तों का जत्था सुल्तानगंज व देवघर के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:महुआरी गांव से कांवरियों का जत्था बाबा धाम रवाना

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।