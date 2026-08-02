70 साल भक्ति का जत्था देवघर के लिए रवाना
इचाक के बरका कला गांव से 70 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु गांव के शिव मंदिर में एकत्रित होकर पूजा-अर्चना करते हैं। उनके उत्साह और भक्ति से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। पंचायत के मुखिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धालुओं को विदाई दी।
इचाक, प्रतिनिधि। बरका कला गांव से शनिवार को 70 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) के लिए रवाना हुआ। जत्थे में बच्चे, बुजुर्ग, युवा, युवतियां एवं महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थीं। प्रस्थान से पूर्व सभी श्रद्धालु गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए बोल बम, हर-हर महादेव और बाबा भोलेनाथ का जयघोष की। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति से पूरा गांव भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया।श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मंदिर परिसर पहुंचे।
इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सिकंदर कुमार राम, समाजसेवी वीरेंद्र प्रसाद मेहता, संजय प्रसाद मेहता, सूरज राणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए बाबा भोलेनाथ से सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बोल बम के जयघोष करते हुए बाबा धाम के लिए रवाना हुआ।
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