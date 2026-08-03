शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिन शिव की महिमा का वर्णन
प्राचीन शिव मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिन आचार्य मुकेश कृष्ण शास्त्री ने भगवान शिव के प्रति चंद्रवार (सोमवार) की विशेषता बताई। उन्होंने चंद्रमा के श्राप और भगवान शिव से प्राप्त वरदान की चर्चा की। कथा में कई भक्तों ने भाग लिया, जो शिवरात्रि का व्रत करने के महत्व को समझ रहे थे।
प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिन आचार्य मुकेश कृष्ण शास्त्री ने बताया की चंद्रवार (सोमवार ) भगवान शिव को क्यों प्रिय है। राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ उन सब में रोहिणी से चंद्रमा अधिक प्रेम करते थे। चंद्रमा को श्राप लग गया। छय होने का फिर चंद्रमा ने प्रवास स्थान क्षेत्र में भगवान शंकर के नाम से तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के चंद्रमा को एक पक्ष में घटना और एक पक्ष में बढ़ाना का वरदान प्राप्त कराया। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जाटा में धारण कर लिया इस कारण भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ा।गुरुद्वह
नामक शिकारी ने सर्वप्रथम शिवरात्रि का व्रत किया था। इस धर्म कार्य में आकाश गुरु, मनीष जादौन, कालीचरण, कविता, पूनम, ललित मोहन आदि मौजूद रहे।
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