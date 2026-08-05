विभागीय विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को मिलेगी नई गति: प्रो. अम्बरीश कुमार
श्रीदेव सुमन विवि परिसर में बैठक का आयोजन हुआश्रीदेव सुमन विवि परिसर में बैठक का आयोजन हुआकुलपति ने विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों व गेस्ट टीचरों को द
श्री देव सुमन विवि के कुलपति प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन ने बुधवार को ऋषिकेश परिसर में निदेशक एवं समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों व गेस्ट टीचरों संग बैठक की। उन्होंने पुस्तकालयों में आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन पुस्तकें खरीदने, बुक बैंक स्थापित करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए।
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