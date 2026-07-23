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महाभारत काल से जुड़ा है श्री भाकूवाला शिव मंदिर, सावन में उमड़ती है श्रद्धालुओं की आस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली के माजरा रोड स्थित श्री भाकूवाला शिव मंदिर महाभारत काल से संबंधित एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। सावन के महीने में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 51 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मंदिर में जलाभिषेक के आयोजन के साथ ही भक्त सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

महाभारत काल से जुड़ा है श्री भाकूवाला शिव मंदिर, सावन में उमड़ती है श्रद्धालुओं की आस्था
महाभारत काल से जुड़ा है श्री भाकूवाला शिव मंदिर, सावन में उमड़ती है श्रद्धालुओं की आस्था

शामली। शामली शहर के माजरा रोड स्थित श्री भाकूवाला शिव मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्राचीन मंदिर का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। सावन मास में यहां शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव की 51 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए जिले ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्री भाकूवाला शिव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है।

सावन के पवित्र महीने में मंदिर का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठता है। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं तथा सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। मंदिर परिसर में स्थापित 51 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा मंदिर की विशेष पहचान है। दूर से गुजरने वाले लोगों का भी ध्यान यह प्रतिमा अपनी ओर आकर्षित करती है। सावन के दौरान यहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से सोमवार को सुबह से देर शाम तक जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहता है। मंदिर के पुजारी कमलाकांत पांडेय ने बताया कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है और इसकी विशेष धार्मिक मान्यता है। उन्होंने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना और भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। उनका कहना है कि श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं भी की जाती हैं, जिससे दर्शन और पूजा-अर्चना सुचारु रूप से संपन्न हो सके। स्थानीय लोगों पुष्पेन्द्र कुमार, मांगेराम जांगिड का कहना है कि सावन के महीने में श्री भाकूवाला शिव मंदिर में दर्शन करने और जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

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