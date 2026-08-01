कलश यात्रा के साथ शिवमहापुराण का शुभारंभ
पिथौरागढ़ के रई स्थित शिव गुफा में श्रीमद् शिवमहापुराण कथा का आरंभ हुआ। महिलाओं ने यजमान के घर से कलश यात्रा निकाली। पूजा अर्चना के बाद कथावाचक किशोर जोशी ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। कथा का परायण 10 अगस्त को होगा, जिसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।
पिथौरागढ़। रई स्थित शिव गुफा में श्रीमद् शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के महिलाओं ने यजमान के घर से मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कथावाचक किशोर जोशी ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया। बताया आगामी 10 अगस्त को कथा का परायण होगा। जिसके बाद मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंनेअधिक से अधिक लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है।
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