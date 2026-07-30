Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केतुंगाधाम में दिव्य महाआरती के साथ श्रावणी मेला का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

केतुंगाधाम में श्रावणी मेला का शुभारंभ गुरुवार को महाआरती और सामूहिक पूजा के साथ हुआ। मुख्य पुजारी प्रदीप दास गोस्वामी ने आयोजन की अगुआई की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर न्यास समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

केतुंगाधाम में दिव्य महाआरती के साथ श्रावणी मेला का हुआ शुभारंभ

बानो, प्रतिनिधि। केतुंगाधाम में श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप दास गोस्वामी के सानिध्य में महाआरती के साथ किया गया। इस अवसर पर केतुंगाधाम न्यास समिति एवं मानव धर्म रक्षक संघ के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। महाआरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन किया। कार्यक्रम में न्यास समिति के अध्यक्ष शुकरा केरकेटा, ओम प्रकाश साहू, दिलीप पांडा, अजीत साहू, राधेश्याम सोनी, रामचंद्र साहू, विनोद नाग, श्याम शिखर सोनी, अरविंद साहू, सलाहकार उमेश कुमार साहू सहित समिति एवं संघ के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला
ये भी पढ़ें:Ranchi News: सावन में बोल बम के नारे से गुलजार हुए खूंटी के शिवालय
ये भी पढ़ें:Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।