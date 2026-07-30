केतुंगाधाम में दिव्य महाआरती के साथ श्रावणी मेला का हुआ शुभारंभ
केतुंगाधाम में श्रावणी मेला का शुभारंभ गुरुवार को महाआरती और सामूहिक पूजा के साथ हुआ। मुख्य पुजारी प्रदीप दास गोस्वामी ने आयोजन की अगुआई की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर न्यास समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
बानो, प्रतिनिधि। केतुंगाधाम में श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप दास गोस्वामी के सानिध्य में महाआरती के साथ किया गया। इस अवसर पर केतुंगाधाम न्यास समिति एवं मानव धर्म रक्षक संघ के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। महाआरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन किया। कार्यक्रम में न्यास समिति के अध्यक्ष शुकरा केरकेटा, ओम प्रकाश साहू, दिलीप पांडा, अजीत साहू, राधेश्याम सोनी, रामचंद्र साहू, विनोद नाग, श्याम शिखर सोनी, अरविंद साहू, सलाहकार उमेश कुमार साहू सहित समिति एवं संघ के अनेक सदस्य उपस्थित थे।
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