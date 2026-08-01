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श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरिया पथ में उमड़ा शिवभक्तों का रेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधिसे गुंजायमान होने लगा है। चारों ओर केसरिया ही केसरिया का नजारा है। सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबी नाथ धाम गंगा तट से जल भरकर

श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरिया पथ में उमड़ा शिवभक्तों का रेला

बेलहर(बांका), निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरिया पथ गुलजार हो गया है। पूरा कांवरिया पथ बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान होने लगा है। चारों ओर केसरिया ही केसरिया का नजारा है। सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबी नाथ धाम गंगा तट से जल भरकर और कांवर लेकर बाबा नगरी की ओर लाखों कांवरियों का जत्था चल पड़ा है। यह सिलसिला पूरे श्रावणी मेला तक अनवरत चलता रहेगा। यह विश्व का अकेला ऐसा मेला है जो एक महीने तक अटूट रहता है। 105 किलोमीटर तक कांवर लेकर शिव भक्त बाबा दरबार पहुंचते हैं और भोले बाबा को गंगा जल अर्पण करते हैं।

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कांवरिया पथ का सफर

कांवरिया पथ में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा नगरी पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने उन्हें मनाने रिझाने, उनकी आराधना करने का शिव भक्तों पर जुनून सवार है। महिला, पुरुष, बच्चे, केसरिया वस्त्र, कांधे पे कांवर, नंगे पांव बोल बम का नारा लगाते बाबा नगरी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। सुल्तानगंज से कांवर लेकर चलने के बाद कांवरियों का पहला पड़ाव कुमरसार, धौरी से लेकर जिलेबिया मोड़ तक होता है। दूसरा पड़ाव गोडियारी और तीसरे दिन कांवरिया बाबा नगरी पहुंचकर शिव भोले भंडारी को जलार्पण करते हैं।

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पहाड़ों पर कांवरियों की यात्रा

सुल्तानगंज से जिलेबिया मोड़ तक कांवरिया मैदानी इलाके से गुजरते हैं जबकि जिलेबिय मोड़ के बाद पहाड़ जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहाड़ों की चढ़ाई पर पथरीले रास्तों पर शिव भक्तों की परीक्षा की घड़ी होती है। जिन्हें वे हर हर महादेव के जय घोष के साथ पार कर लेते हैं। बाबा धाम जाने के दौरान कांवरियों के बीच जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबका भेद भाव मिट जाता है। सिर्फ एक ही जाती कांवरिया की होती है। एक ही बोली बोल बम का होता है। शिव भक्तों की टोलियां अनवरत रूप से बाबा नगरी की ओर बढ़ती चली जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला कब शुरू होता है?
श्रावणी मेला शुरू होते ही कांवरिया पथ गुलजार हो गया है।
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