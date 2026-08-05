श्रावणी मेला: कांवरिया पथ में जात-पात, अमीर-गरीब की मिटी खाई

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। आस्था का महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला परवान चढ़ने लगा है। सम्पूर्ण कांवरिया पथ बोल बम-बोल बम की जयकारे से गुंजायमान हो रहा है। मंगलवार को कभी धूप तो कभी छांव का खेल चलता रहा। हालांकि धूप भी तेज नहीं थी, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। इससे कांवरियों को यात्रा करने में सहूलियत हुई और कांवरियों का जत्था लगातार अपनी यात्रा जारी रखता रहा। मेले में पथ में उमड़ रही कांवरियों की भीड़ से आस-पास के क्षेत्रों में भी भक्ति की बयार बह रही है। कांवरिया पथ में अमीर और गरीब की खाई मिट गई है। सभी के मुख से बोलबम का नारा निकल रहा है।

वहीं सम्पूर्ण कांवरिया पथ पर कांवरियों की आस्था को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कांवरिया ऊंची बिरादरी का है अथवा फलां जाति का है। बस पूरे कांवरिया पथ पर सिर्फ कांवरिया आस्था का कांवर लेकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। कांवरिया मार्ग में न तो राजनीति, देश, राज्य और न ही जाति -पाति की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा सिर्फ बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, बाबा का नगरिया दूर है, जाना जरूर है का हो रहा है। इधर कांवरिया मार्ग में जिला प्रशासन व धार्मिक आस्था से जुड़े लोग कांवरियों की सेवा कर मानवीय व सामाजिक सरोकार का निर्वहन कर रहे है। कांवर यात्रा के दौरान शिवभक्तों को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम एक्टिव मोड पर है। पथ में सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार गश्ती कर रहे हैं। ताकि असामाजिक तत्व किसी प्रकार की वारदात न कर सके। कांवरिया पथ पर भारी संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, महिला पुलिस बल, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए जगह-जगह धावा दल तैनात है। बांका जिले के पड़ने वाले धौरी से झारखंड बॉर्डर दुम्मा तक के मार्ग में पड़ने वाले संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व नक्सल प्रभावित एरिया में पुलिस की चौकसी तेज है। इधर जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी सरकारी धर्मशालाओं के स्नानागार एवं शौचालयों को 24 घंटे साफ-सुथरा रखा जा रहा है। वहीं पूरे कांवरिया पथ में स्वच्छता व शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है।