अगली बार स्मारिका में गवर्नर और सीएम के भी रहेंगे संदेश
मुख्यमंत्री के सचिव का निर्देश, तीनों जिले की जानकारी रहे भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला-एक झलक नामक स्मारिका में अगली बार से राज्यपाल और मुख्यमंत्री का भी संदेश रहेगा। इतना ही नहीं, जिन विभागों से मेला संचालन के लिए राशि मिलती है, उनके मंत्री और सचिव के भी संदेश प्रकाशित होंगे। यह निर्देश मुख्यमंत्री के सचिव ने मेला के उद्घाटन के मौके पर स्मारिका को देखकर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि स्मारिका में काफी जानकारी दी गई है, लेकिन कोशिश हो कि बांका और मुंगेर की जानकारी भी इस स्मारिका में रहे। इसके अलावा कांवरिया पथ से संबंधित धार्मिक जानकारी भी समाहित रहे। बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से बिहार के तीनों जिलों में एक-दूसरे की स्मारिका का आदान-प्रदान किया जाता है।
जिला प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि अगली बार स्मारिका को बेहतर और ज्ञानवर्द्धक बनाया जाएगा।
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