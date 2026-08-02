पुरा महादेव मंदिर पर दुकानदारों का पहुंचना शुरू
बालैनी के पुरामहादेव मंदिर में 9 से 12 अगस्त तक श्रावणी मेले की तैयारी की जा रही है। दुकानदारों ने मेला परिसर में दुकानें लगाना शुरू कर दिया है। सावन के पहले सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना के चलते सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है।
बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर लगने वाले श्रावणी मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों का मंदिर पहुँचना शुरू हो गया है।सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर 9 से 12 अगस्त तक लगने वाले चार दिवसीय श्रावणी मेले की तैयारी जोरों से चल रही है।मंदिर पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का मंदिर पहुँचना शुरू हो गया है और उन्होंने मेला परिसर में दुकानें लगानी शुरू कर दी है।सावन के पहले सोमवार को मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आने की संभावना है इसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारी कर ली है।
सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर पुलिस फोर्स तैनात हो गई है और एंटी माइण्ड टीम मंदिर में घूमकर सघन चैकिंग अभियान चला रही है।मंदिर समिति सचिव संजीव शर्मा का कहना है की मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारी पूरी कर ली जाएंगी और सावन के पहले सोमवार के लिये मंदिर समिति तैयार है।
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