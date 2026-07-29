श्रद्धालुओं की सुविधा को सहायता केंद्र व निगरानी प्वाइंट बनाए गए

श्रावणी मेले की तैयारियों के तहत हरलाखी, अंधराठाढ़ी और कमतौल में सुरक्षा, स्वच्छता और पूजा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सहायता केंद्र बनाए गए हैं।

हरलाखी/अंधराठाढ़ी, हिटी। श्रावण मास के प्रथम दिन गुरुवार से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हरलाखी के ऐतिहासिक कल्याणेश्वर महादेव स्थान, कमतौल स्थित मनोकामनानाथ महादेव मंदिर और अंधराठाढ़ी के प्रसिद्ध बाबा मुक्तेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता और पूजा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती से लेकर मंदिर परिसरों की साफ-सफाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरलाखी के ऐतिहासिक कल्याणेश्वर महादेव स्थान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सहायता केंद्र और निगरानी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी तैनात रहेंगे। सावन के प्रत्येक सोमवार को जयनगर की कमला नदी से जल लेकर हजारों कांवरिये बाबा कल्याणेश्वर और मनोकामनानाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि यहां कमला नदी का जल अर्पित करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बीडीओ रविशंकर पटेल ने बताया कि श्रावणी मेले को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन और पूजा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा。

जहां माता सीता की पूरी हुई थी मनोकामना हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव स्थित पौराणिक मनोकामनानाथ महादेव मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि माता सीता ने यहां पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मंदिर के महंत बाबा रामभूषण दास निर्मोही के अनुसार माता गिरिजा राजा जनक की कुलदेवी थीं और माता सीता ने 12 वर्षों तक उनकी आराधना की थी। माता गिरिजा के निर्देश पर ही सीता ने मनोकामना महादेव की पूजा की, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। रामायण काल से जुड़े इस मंदिर और समीप स्थित कल्याणेश्वर महादेव स्थान की स्थापना भी राजा जनक द्वारा कराए जाने की मान्यता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां भारत-नेपाल से हजारों श्रद्धालु कमला नदी से जल लेकर पहुंचते हैं। इस वर्ष मलमास के कारण पूरे सावन में आठ सोमवारी पड़ने से श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक रहने की संभावना है।

मुक्तेश्वर नाथ धाम में चला विशेष स्वच्छता अभियान श्रावणी मेले की तैयारियों के तहत अंधराठाढ़ी प्रखंड के देवहार स्थित प्रसिद्ध बाबा मुक्तेश्वर नाथ धाम और उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता पर्यवेक्षक निकेत कुमार मल्लिक के नेतृत्व में मंदिर परिसर, स्वास्थ्य केंद्र और आसपास के क्षेत्रों की व्यापक सफाई, झाड़ियों की कटाई तथा जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त की गई। निकेत कुमार मल्लिक ने बताया कि सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा-कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने की अपील की। अभियान में राम आशीष राम, रति देवी, रंजन मंडल, विभा देवी, मनीता देवी, पूजा कुमारी, विनोद कुमार मंडल, मानसी राय और मंजू देवी सहित कई स्वच्छता कर्मियों ने भाग लिया।