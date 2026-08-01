सांसद ढुलू महतो व विधायक शत्रुघ्न महतो ने बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ में किया जलाभिषेक
धनबाद के सांसद ढुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने श्रावणी मेले के अवसर पर गंगा तट से पवित्र गंगाजल उठाकर बाबा बैद्यनाथ एवं बासुकीनाथ के लिए यात्रा की। दोनों नेताओं ने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। महान पर्व श्रावणी मेला आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है।
बरोरा। पावन श्रावणी मेले के अवसर पर धनबाद के सांसद ढुलू महतो अपनी पत्नी सावित्री देवी तथा बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो अपनी पत्नी डोली देवी के साथ शनिवार को सुलतानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंचे। यहां से उन्होंने विधि-विधान के साथ पवित्र गंगाजल उठाकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ के लिए यात्रा आरंभ की। यात्रा पूरी करने के बाद सभी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का पवित्र जलाभिषेक किया। इसके उपरांत बासुकीनाथ में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। दोनों जगहों पर भोले बाबा की दिव्य आरती में शामिल होकर धनबाद लोकसभा, बाघमारा विधानसभा सहित पूरे प्रदेश और देश के सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।इस
अवसर पर सांसद ढुलू महतो एवं विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि श्रावणी मेला आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का महान पर्व है। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने तथा समाज में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की।
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