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पवित्र सावन के पहले दिन शिवालयों में जलाभिषेक, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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फोटो बंशीधर नगर एक: डंडई प्रखंड के जोगिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु पवित्र सावन महीने की शुरूआत गुरुवार से हो गई। पहले दिन जिला मुख्या

पवित्र सावन के पहले दिन शिवालयों में जलाभिषेक, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय

गढ़वा, हिटी। पवित्र सावन महीने की शुरूआत गुरुवार से हो गई। पहले दिन जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती प्रखंडों में विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। शिवालयों में जलाभिषेक किया। उस दौरान हर हर महादेव, बोल बम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान रहा। आम तौर पर सोमवारी के दिन अधिक संख्या में लोग शिवालयों में पहुंच जलाभिषेक करते हैं। पहले दिन मंदिरों में बहुत कम श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक किया। उधर सोमवार को श्रद्धालुओं के संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से उनकी सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। जिला मुख्यालय में गढ़देवी मंदिर, करमडीह स्थित जुड़वनिया शिव मंदिर, सहिजना स्थित शिव मंदिर, खोनहरनाथ मंदिर, शिवढोंढ़ा शिव मंदिर सहित कई अन्य मंदिर हैं जहां पहले दिन भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

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उसके अलावा भवनाथपुर स्थित शिव पहाड़ी गुफा मंदिर, डंडई प्रखंड के लवाही गांव स्थित मंगरदह महादेव मंदिर, सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल सहित अन्य शिवालय भी श्रद्धालुओं के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। वहां भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जिलांतर्गत मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के शिवालयों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मझिआंव स्थित राधा कृष्ण मंदिर के महंत केशव नारायण दास ने बताया कि शिव मंदिर में सावन के पहले दिन भी श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना की। आमतौर पर सोमवार के दिन ही अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। उस दिन अधिक भीड़ की संभावना के लिए स्वयंसेवकों को लगाया जाता है। खजुरी गांव स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर, बोदरा स्थित शिव मंदिर में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। डंडई प्रखंड के जोगिया बाबा मंदिर में भी पूजा अर्चना करते श्रद्धालु पहुंचे। उधर यूपी से सटे श्रीबंशीधर नगर स्थित राजा पहाड़ी मंदिर में भी सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की हालांकि वहां भी कम भीड़ रही। यहां यूपी सहित छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु भी सावन महीने में विशेष रूप से हर सोमवार को जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे आकर्षक विद्युत सज्जा से रोशन किया गया है। मंदिर समिति द्वारा सावन महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समिति के अनुसार श्रावणी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन सावन के पहले सोमवार को किया जाएगा। उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष रजनीकांत मधुर ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा, स्वच्छता एवं पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया गया है।

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