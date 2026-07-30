श्रावण मास को लेकर विशेष व्यवस्थाओं की मांग
तुलसीपुर में श्रावण मास के शुभारंभ को देखते हुए सनातन जागृति मंच ने कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की मांग की। संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ-सफाई और आवश्यक सेवाओं provision किया। साथ ही यात्रा मार्गों पर मांस की दुकानों को बंद करने और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की भी अपील की।
तुलसीपुर, संवाददाता। पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ को देखते हुए सनातन जागृति मंच के विशेष व्यवस्था कराने की मांग की है। संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन से कांवड़ यात्रा और प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं के व्यापक इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में शिवभक्त विभिन्न मार्गों से कांवड़ लेकर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सनातन जागृति मंच के संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने कांवड़ यात्रा मार्गों के साथ प्रमुख शिवालयों के आसपास संचालित मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग की है।
साथ ही यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सुचारु यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कहा कि प्रशासन, समाज और नागरिकों के सहयोग से श्रावण मास को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमामय बनाया जा सकता है।
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