Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावण मास को लेकर विशेष व्यवस्थाओं की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

तुलसीपुर में श्रावण मास के शुभारंभ को देखते हुए सनातन जागृति मंच ने कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की मांग की। संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ-सफाई और आवश्यक सेवाओं provision किया। साथ ही यात्रा मार्गों पर मांस की दुकानों को बंद करने और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की भी अपील की।

श्रावण मास को लेकर विशेष व्यवस्थाओं की मांग

तुलसीपुर, संवाददाता। पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ को देखते हुए सनातन जागृति मंच के विशेष व्यवस्था कराने की मांग की है। संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन से कांवड़ यात्रा और प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं के व्यापक इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में शिवभक्त विभिन्न मार्गों से कांवड़ लेकर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था, सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। सनातन जागृति मंच के संयोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने कांवड़ यात्रा मार्गों के साथ प्रमुख शिवालयों के आसपास संचालित मांस की दुकानों को बंद कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे

साथ ही यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सुचारु यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कहा कि प्रशासन, समाज और नागरिकों के सहयोग से श्रावण मास को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमामय बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्राः शिवभक्तों की सेवा और सुरक्षा का तैयार किया मास्टर प्लान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।