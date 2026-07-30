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श्रावण माह आज से शुरू, कांवड़ मेला में गूंजेगी बम-बम भोले की अनुगूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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श्रावण माह की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। कांवड़ मेला में कांवड़ियों की संख्या बढ़ेगी, जबकि पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा घाटों पर कई इंतजाम किए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें गोताखोरी के लिए तैनात की गई हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए जागरूक किया जाएगा।

श्रावण माह आज से शुरू, कांवड़ मेला में गूंजेगी बम-बम भोले की अनुगूंज

श्रावण माह की शुरुआत गुरूवार से हो रही है। तीर्थ नगरी में लगे कांवड़ मेला में कांवड़ियों के बम-बम भोले उद्घोष की गूंज सुनाई देगी। श्रावण माह में भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेंगे। शिव मंदिरों में पुरोहित अपने यजमनों को भगवान शिव का जलाभिषेक व रूद्राभिषेक कराएंगे। बुधवार को कांवड़ मेला को द्रष्टिगत रखते हुए पुलिस गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम को अंतिम रूप दे दिया है। बिजनौर बैराज से गंगा में छोड़े गए एक लाख 42 हजार क्यूसेक पानी के बाद नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी होगी। जिला प्रशासन व पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को द्रष्टिगत रखते हुए एनडीआरएफ व पीएसी की फ्लड यूनिट के गोताखोर तैनात किए हैं।

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जिससे श्रद्धालुओं के साथ नदी में डूबने की घटनाएं नहीं हों। पुलिस ने श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए नदी में बेरीकेडिंग की है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को नदी के अंदर जाकर स्नान करने के लिए पब्लिक एनांउसमेंट सिस्टम से जागरूक किया जाएगा। श्रावण माह के कांवड़ मेला में गुरूवार से कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि होना शुरू होगी। राजस्थान व मध्यप्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से कांवड़िए सोरों आकर लहरा गंगा घाट से कांवड़ भरकर अपने गृह क्षेत्रों में जाना शुरू होंगे। सोरों में बुधवार को भी मध्यप्रदेश के शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मंदसौर व राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों से श्रद्धालु कांवड़ भरने के लिए आए हैं।

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