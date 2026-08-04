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दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमों ने श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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झारखंड आंदोलन के महानायक स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हेरिटेज सह म्यूजियम सेंटर में समारोह में कार्यकर्ताओं ने उनकी शिक्षाओं और संघर्षों को याद किया। श्रद्धांजलि के बाद मरीजों में फल एवं ब्रेड का वितरण किया गया।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमों ने श्रद्धांजलि

सिमडेगा, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के महानायक, दिशोम गुरु एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को झामुमो नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला मुख्यालय स्थित हेरिटेज सह म्यूजियम सेंटर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमों कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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श्रद्धांजलि समारोह

साथ ही उनके झारखंड राज्य के निर्माण, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायी बताया। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल एवं ब्रेड का वितरण किया गया।

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सिद्धांत और संघर्ष

झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडुलना ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन झारखंडवासियों के अधिकार, सम्मान तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनके आदर्श और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे। वहीं जिला सचिव मो. सफीक खान ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और जनआंदोलन के प्रतीक थे। मौके पर फिरोज अली ने कहा कि गुरुजी के सपनों का झारखंड बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर कार्य करना होगा। इधर बानो में भी झामुमो प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मरीजों के बीच वितरण

तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया के सौजन्य से सीएचसी में भर्ती मरीजों के बीच फल वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नियरजन जोजोवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

सामान्य प्रश्न

स्वर्गीय शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब मनाई गई?
स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई।
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