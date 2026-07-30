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आदिवासी विद्यार्थियों का अभाव, जनरल छात्रों से भरनी पड़ रही एसटी-एससी सीटें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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कॉलेजों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले आदिवासी छात्रों की कमी से आरक्षित सीटें खाली रह रही हैं। शहरी कॉलेजों में छात्रों की अनुपस्थिति के कारण मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है। उदाहरण के तौर पर, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में सामान्य छात्राओं से आरक्षित सीटें भरी गई हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण दूरदराज में शिक्षा की पहुंच, आर्थिक तंगी और जागरूकता की कमी बताई जा रही है।

आदिवासी विद्यार्थियों का अभाव, जनरल छात्रों से भरनी पड़ रही एसटी-एससी सीटें

कॉलेजों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आदिवासी छात्र नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि शहरी इलाकों के अधिकांश कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में एसटी के लिए निर्धारित 26 प्रतिशत और एससी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित सीटें विद्यार्थियों के अभाव में खाली रह जा रही हैं। इन आरक्षित सीटों को भरने के लिए इस बार कॉलेजों को चार वर्षीय स्नातक में दाखिला लेने के लिए तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ रही हैं। इसके बाद बाध्य होकर ये सीटें सामान्य कोटि के विद्यार्थियों से भरनी पड़ रही हैं।  इस शैक्षणिक संकट की बानगी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में साफ देखी जा सकती है, जहां अंग्रेजी मेजर के साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान और कॉमर्स जैसे लोकप्रिय विषयों की आरक्षित सीटें छात्राओं के नहीं मिलने से सामान्य वर्ग की छात्राओं से भरनी पड़ीं। कुछ ऐसा ही हाल कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों का भी है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में भी आरक्षित कोटे की करीब 17 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का नामांकन लेना पड़ा है। इसी तरह महिला विवि में इंग्लिश मेजर की 10 आरक्षित सीटें सामान्य छात्राओं से भरी गईं, इसी तरह इतिहास, राजनीतिक विज्ञान समेत कॉमर्स की 10 आरक्षित सीटें भी सामान्य छात्राओं से भरनी पड़ी। इसके लिए महिला विवि को तीसरी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ी। इसी तरह कोल्हान विवि के कॉलेजों में भी आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी के छात्रों से भरनी पड़ी। संताली शिक्षक जादूमणि बेसरा कहते हैं कि दूरदराज के इलाकों से शहरी कॉलेजों तक सुगम पहुंच का अभाव, आर्थिक तंगी और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं, जिसके चलते शत-प्रतिशत आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं.

कॉलेजों में आरक्षित सीटें खाली रहने पर क्या है नियम

झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन के दौरान यदि आरक्षित वर्ग (एसटी-एससी) के योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते हैं तो सामान्य प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय पहले रिक्त सीटों के लिए विशेष या अतिरिक्त राउंड की काउंसलिंग व मेरिट लिस्ट निकालते हैं। इसके बावजूद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो राज्य के प्रचलित निर्देशों और विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उन रिक्त आरक्षित सीटों को सामान्य (अनारक्षित) कोटि के मेधावी विद्यार्थियों से भरकर शैक्षणिक सत्र को नियमित किया जाता है, ताकि संसाधन और सीटें व्यर्थ न जाएं।

FAQs

क्यों आदिवासी छात्रों की कमी हो रही है?
दूरदराज के इलाकों से शहरी कॉलेजों तक सुगम पहुंच का अभाव, आर्थिक तंगी और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं।

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