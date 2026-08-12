शूटिंग मे सिल्वर पदक विजेता शिक्षिका को बीईओ ने किया सम्मानित
पनियरा, हिन्दुस्तान संवाद। शिक्षिका सपना विश्वकर्मा ने दिल्ली में आयोजित राइफल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वह 2015 से सौरहा परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापिका हैं। बीईओ शिवकुमार ने उनकी उपलब्धि पर सम्मान समारोह का आयोजन किया।
पनियरा, हिन्दुस्तीान संवाद। अपनी प्रतिभा से पनियरा क्षेत्र के परिषदीय स्कूल सौरहा मे तैनात शिक्षिका सपना विश्वकर्मा ने कलम के साथ राइफल चलाने में दक्षता दिखाई है। दिल्ली मे आयोजित राइफल शूटिंग स्पर्धा में सपना विश्वकर्मा ने सिल्वर मेडल हासिल कर बेसिक शिक्षा परिवार व प्रदेश का गौरव बढ़ाया। खंड शिक्षा अधिकारी ने सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया।
शिक्षिका के बारे में
राइफल शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक विजेता सपना विश्वकर्मा पनियरा विकास खंड के परिषदीय विद्यालय सौरहा मे वर्ष 2015 से सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात हैं। शिक्षण कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करते हुए सपना ने राइफल शूटिंग मे पारंगत हुई। सपना ने यूपी राइफल एसोसिएशन द्वारा जुलाई 26 में दिल्ली मे आयोजित 50मीटर राइफल शूटिंग मे रजत पदक हासिल किया। शिक्षिका की उपलब्धि पर बीआरसी पनियरा मे सम्मान समारोह का आयोजन कर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने पुरस्कृत किया।
सम्मान समारोह
इस दौरान बीईओ शिवकुमार ने कहा कि सपना विश्वकर्मा बेटियों के लिए एक मिसाल हैं। उनसे प्रेरणा लेकर बेटियां शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अपना करियर बनाएंगी। इस दौरान एआरपी अवनीश उपाध्याय व अरविंद पांडेय ने कहा कि दृढ इच्छा शक्ति निरतंर अभ्यास और समर्पण से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में एआरपी रमेश पांडेय, राकेश यादव, संजय शुक्ल, दीपक सिंह, अजय वर्मा, अविनाश कुमार आदि मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न एवं उत्तर
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