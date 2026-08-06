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शराब पीने के दौरान झगड़े में दोस्त को गोली मारी, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर इलाके में गोली मारकर हत्या की घटनाएं हुई हैं। शराब पीने के दौरान एक दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि वह गोली लगने से घायल हैं।

शराब पीने के दौरान झगड़े में दोस्त को गोली मारी, मौत

सीतापुर, संवाददाता। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में समधी की गोली मारकर हत्या की घटना के दो घंटे के भीतर ही शहर कोतवाली इलाके में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक दोस्त को गोली मार कर हत्या कर दी। परिवार की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने पांच दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार दो आरोपियों की तलाश में शहर कोतवाली पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में कोहना चौकी इंचार्ज यज्ञ पाल वर्मा व सिपाही उत्तम कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

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पत्नी को फोन कर बताया कि गोली मार दी गई है

शहर कोतवाली के मुंशीगंज निवासी मीरा के मुताबिक मंगलवार रात करीब 12 बजे पति सलमान (35) ने उन्हें फोन किया। सलमान ने दर्द से चीखते हुए बताया कि वह बौना वाली गली में एचपी गैस एजेंसी के पीछे खाली जगह पर है। कोतवाली नगर के चौधरी टोला निवासी रजत मिश्रा और चुंगी निवासी भैरव ने गोली मार दी। यह सुनकर वह भागकर मौके पर पहुंची तो पति सलमान खून से लथपथ पड़े थे। सलमान के सीने के नीचे व कमर में गोली लगी थी। पूछने पर सलमान ने बताया कि गोली मरवाने में पूर्णागिरी नगर श्यामनाथ निवासी नितेश त्रिवेदी, रामकोट निवासी मो. आफाक व मछरेहटा के गदपुरवा निवासी नौशाद ने गोली मरवाई है। इसके बाद वह पति को किसी तरह मेन रोड पर लेकर आई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की मदद से जिला अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में ही सलमान ने दम तोड़ दिया। शहर कोतवाल के मुताबिक पत्नी मीरा की तहरीर पर आरोपी रजत मिश्रा, भैरव, नितेश त्रिवेदी, मो. आफाक और नौशाद के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले में आरोपी नितेश, मो. आफाक और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपी रजत मिश्रा और भैरव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शराब पीने के दौरान हुआ विवाद

एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी आपस में दोस्त हैं। मोबाइल फोन और कॉल रेकार्ड से यह स्पष्ट हुआ है कि शराब पीने के दौरान सलमान का साथियों से किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इस बीच आरोपियों ने सालमान को गोली मार दी। जांच पड़ताल की जा रही है। फरार दोनों आरोपी रजत मिश्रा और भैरव को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। शव को पोस्टमार्टम लखनऊ में हो रहा है।

आरेापियों और मृतक दोनों का है आपराधिक इतिहास

पुलिस के मुताबिक आरेापी रजत मिश्रा पर हत्या का प्रयास, लूट समेत 15 मुकदमें दर्ज हैं। वहीं नितेश पर गैंगेस्टर एक्ट समेत नौ मुकदमें, आफाक पर सात व नौशाद पर दो मुकदमें दर्ज हैं। साथ ही मृतक सलमान पर कोतवाली देहात इलाके में शराब सेल्समैन के साथ 1.38 लाख रुपये की लूट की थी।

आम सवाल-जवाब

इस मामले में मृतक का नाम क्या है?
मृतक का नाम सलमान है।
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