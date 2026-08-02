युवक को गोली मारी, पांच पर एफआईआर
प्रयागराज में कर्नलगंज थानाक्षेत्र में गंगा पथ पर एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। निलेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उसे जातिसूचक गालियां देते हुए किसी रंजिश के चलते गोली मारी गई। निलेंद्र के अनुसार, आरोपी पहले भी उसके दोस्त पर जानलेवा हमला कर चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज, संवाददाता। कर्नलगंज थानाक्षेत्र में गंगा पथ पर युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। गल्ला बाजार तेलियरगंज निवासी निलेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि वह 31 जुलाई की रात अपने दोस्त आलोक रत्न के साथ जा रहा था। तभी दो बाइक से पहुंचे अभय यादव, अभय पासी, महेंद्र उर्फ बच्चू, लड्डू और कृष्ण ने जातिसूचक गालियां दीं और तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि जान बचाकर भागने के दौरान एक गोली उसे लगी और वह वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। निलेंद्र का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभय यादव से पुरानी रंजिश है।
उसने पूर्व में भी आलोक रत्न पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट कर्नलगंज थाने में दर्ज है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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