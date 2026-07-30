लोनी में हुई हत्या के इनामी बदमाश को बिनावर पुलिस तमंचे में भेजा जेल

गाजियाबाद लोनी बॉर्डर में 12/13 जुलाई की रात हुई थी विपिन की हत्यालोनी में हुई हत्या के इनामी बदमाश को बिनावर पुलिस तमंचे में भेजा जेललोनी में हुई हत्

बदायूं, संवाददाता। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 12/13 जुलाई की रात हुई विपिन प्रजापति हत्याकांड में फरार 20 हजार रुपये के इनामी सोनू पुत्र ब्रह्मपाल को बिनावर थाना पुलिस ने 23 जुलाई को तमंचे रखने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपना नाम बदलकर सोहनपाल उर्फ सूजल बताया था। इस मामले की जांच बरेली के एसपी सिटी मानस पारिख को सौंपी गई है। 23 जुलाई को बिनावर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिनावर क्षेत्र के एक स्थान से एक युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया। एफआईआर में आरोपी का नाम सोहनपाल उर्फ सूजल पुत्र ब्रह्मपाल निवासी शिव विहार, करावल नगर उत्तर-पूर्वी दिल्ली दर्ज किया गया और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि गिरफ्तार व्यक्ति का वास्तविक नाम सोनू पुत्र ब्रह्मपाल है, जो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का नामजद आरोपी है। हत्या के बाद वह लगातार फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित था。

अब कौनसा मोड़ आया? जैसे ही आरोपी की वास्तविक पहचान सामने आई, पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। चर्चा शुरू हो गई कि हत्या के इनामी आरोपी को दूसरे नाम से आर्म्स एक्ट में जेल भेजे जाने के पीछे क्या वजह रही। इस मामले में बरेली के एसपी सिटी मानस पारिख को जांच सौंपी गई है। उन्होंने जांच शुरू करा दी है। यह भी पड़ताल की जा रही है कि आरोपी की पहचान का सत्यापन किस स्तर पर हुआ और उसका वास्तविक नाम सामने क्यों नहीं आ सका। उधर, गाजियाबाद पुलिस को भी इस संबंध में सूचना दी गई है।

जांच जारी है इस मामले की जांच कराई जा रही है। इस पूरे मामले की जांच बरेली के अधिकारी कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

अंकिता शर्मा, एसएसपी

बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में मारी गोली गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र के रतिराम कॉलोनी में रविवार देर रात बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में 25 वर्षीय विपिन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में उनका चचेरा भाई गौरव गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी सोनू की तलाश की जा रही है।

रतिराम कॉलोनी निवासी आजाद प्रजापति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार को उनकी नवजात बेटी का नामकरण था। समारोह खत्म होने के बाद देर रात रिश्तेदारों को उनके गंतव्य तक छोड़ने की जिम्मेदारी छोटे भाई विपिन कुमार को दी गई थी। रात करीब 11:45 बजे विपिन रिश्तेदार जतिन को छोड़ने के लिए गए थे। रास्ते में उनका चचेरा भाई गौरव मिल गया। विपिन ने गौरव को भी बाइक पर बैठा लिया। घर से करीब 150 मीटर दूर कॉलोनी में ही रहने वाला सोनू रास्ते में दोस्तों के साथ खड़ा था। उसे हटाने के लिए विपिन ने बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन सोनू ने रास्ता नहीं दिया। इसके बाद विवाद बढ़ा तो सोनू घर से पिस्टल निकाल आया। पहले उसने गौरव पर गोली चलाई, जो उसके बाएं हाथ की अंगुली को छूती हुए निकल गई। इसके बाद उसने विपिन के पेट में दो गोलियां मारी इससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी बाप-बेटे पर दर्ज हैं मुकदमे जांच में सामने आया है कि हत्यारोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सोनू पर वर्ष 2020 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। उसके पिता पर दिल्ली में वर्ष 2020 में हत्या का मुकदमा दर्ज है। आरोपियों का और आपराधिक रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।