मधेपुरा: एसपी ने बेहरारी गांव में घटना स्थल का लिया जायजा

सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में गोलीबारी का मामला। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और त्वरित अनुसंधान के लिए निर्देश दिए। घटना के दौरान राम यादव की मौत हुई और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 9 नामजद और 10-15 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया।

सिंहेश्वर, शंकरपुर। सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

मामले की गंभीरता मामले की गंभीरता को देखते हुए मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप सिंह ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा किया और गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने घटनास्थल का बारीकी से अवलोकन किया और घटना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित अनुसंधान करने के निर्देश दिए। एसपी ने घटना में शामिल सभी नामजद एवं अज्ञात अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।

घटना का विवरण यह घटना शनिवार रात बेहरारी गांव में एक श्राद्ध कर्म के भोज के दौरान हुई थी। बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें ग्रामीण राम यादव की मौके पर ही मौत हो गई।

गोली लगने से राजकुमार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मधेपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस दौरान एक गाय को भी गोली लगी थी। मृतक के पुत्र श्रवण कुमार के बयान पर सिंहेश्वर थाना में कांड संख्या 311/26 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में शंकरपुर थाना क्षेत्र के कबियाही निवासी विवेक यादव, विनोद यादव, मनखुश यादव, हरिराहा निवासी मुकेश कुमार सहित कुल 9 नामजद और 10-15 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टा यह वारदात गुटबाजी के कारण हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एसपी संदीप सिंह के कड़े रुख के बाद पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ताकि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।