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गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों का पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा, पुलिस से उलझे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा के गुलड़िया गांव में ब्याज के रुपये के विवाद में दुकानदार सुधांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हत्या में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों का पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा, पुलिस से उलझे

अमरोहा, संवाददाता। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया में ब्याज के रुपये के विवाद में दुकानदार सुधांशु की गोली मारकर हत्या के बाद सोमवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर जमा हुई भीड़ ने जम्मकर हंगामा किया। हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुल्डोजर चलाने की जिद पर अड़े रहे। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद माहौल शांत हो सका। इसके बाद सुधांशु का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, मामले में मुख्य हत्यारोपी अरविंद समेत परिवार के पांच लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

एहतियातन गांव में पुलिस बल की तैनाती बरकरार रखी गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।गुलड़िया गांव निवासी प्रतिपाल सिंह किसान हैं। वह बजरी-बजरपुट की दुकान के अलावा धर्मकांटा भी चलाते हैं। उनके परिवार में पत्नी नेमवती और दो बेटे प्रशांत व सुधांशु थे। मृतक के भाई प्रशांत कुमार के मुताबिक, उनके पिता ने गांव के ही एक युवक से दो लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। आरोप है कि इसके बदले ब्याज समेत करीब पांच लाख रुपये वापस किए जा चुके थे। इसके बावजूद आरोपी पक्ष लगातार और रुपये देने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। रविवार शाम करीब छह बजे प्रतिपाल सिंह दुकान से खाना खाने घर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में अरविंद और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया। रुपये के लेनदेन को लेकर कहासुनी के बाद उनके साथ मारपीट की गई। किसी तरह बचकर प्रतिपाल सिंह वहां से निकल आए। पिता के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर प्रशांत और सुधांशु भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि इसी दौरान अरविंद ने तमंचा निकाल लिया और सुधांशु के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही सुधांशु जमीन पर गिर पड़ा। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी लखन सिंह यादव, एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ अवधभान भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कराई। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी लखन सिंह यादव के मुताबिक, प्रतिपाल सिंह की तहरीर पर अरविंद, उसके पिता रामपाल, भाई गुरविंदर, वीरेश व पत्नी रविता के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर, सोमवार को शव लेने पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके घरों पर बुल्डोजर चलाने की मांग की। पुलिस अफसरों ने समझाकर और जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर बमुश्किल उन्हें मनाया। घटना के बाद से गांव में पुलिस बल तैनात है। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया है फरार अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

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