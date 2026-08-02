बरोरा चेकपोस्ट फायरिंग मामले में तीन नामजद
बरोरा चेकपोस्ट में शुक्रवार रात फायरिंग घटना पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। मधु मंडल की शिकायत पर सनी चौहान, आकाश चौहान और राज चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जान से मारने की कोशिश के आरोप में छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बरोरा चेकपोस्ट में शुक्रवार की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है। गोलीबारी में बाल-बाल बचे चेकपोस्ट निवासी मधु मंडल (पिता-शंकर मंडल) की लिखित शिकायत पर सनी चौहान, आकाश चौहान, राज चौहान (सभी माथाबांध निवासी) व एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार 31 जुलाई की शाम करीब सात बजे आरोपियों ने मधु मंडल के साथ मारपीट व गाली-गलौज की तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर धमकी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव बरकरार है। एहतियातन पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार गांव में गश्त कर रही है। प्रारंभिक जांच में मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है।
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