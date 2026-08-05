बर्मामाइंस में गोलियों से छलनी आफताब की कोलकाता में मौत, सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन

शहर के बर्मामाइंस स्थित कंटेनर यार्ड में गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल आफताब आलम की मंगलवार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

शहर के बर्मामाइंस स्थित कंटेनर यार्ड में गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल आफताब आलम की मंगलवार सुबह करीब चार बजे कोलकाता के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई। अपराधियों ने रविवार रात उसे गोलियों से छलनी कर दिया था। इधर, कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती निवासी आफताब की मौत की खबर मिलते ही शहर में आक्रोश फैल गया। सुबह के छह बजते ही बड़ी संख्या में लोग बर्मामाइंस थाना के सामने डनलप रोड पर पहुंच गए। सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन अवरुद्ध हो गया। तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस के आश्वासन पर सुबह 9 बजे सड़क जाम हटा। दूसरी ओर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है।

प्रदर्शनकारियों की मांगें आरोपियों का हो एनकाउंटर, घर तोड़े जाएं : प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना के बाद से लगातार समय बीत रहा है, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस समय पर सख्त कार्रवाई करती तो अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ते। सड़क जाम की सूचना पर डीएसपी सिटी संजीव कुमार समेत पांच थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी करने की जानकारी दी। डीएसपी ने दो दिनों की मोहलत मांगी और भरोसा दिलाया कि सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी ओर, लोगों की मांग थी कि आरोपियों का एनकाउंटर करने के साथ ही उनके घरों को तोड़ा जाए। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा भी मांगा।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी शाहरुख की पत्नी समेत दो गिरफ्तार, 11 पर केस दर्ज : इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को नामजद आरोपी शाहरुख की पत्नी कुलसुम और मो. सामद को गिरफ्तार कर लिया। अबतक 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

कंटेनर यार्ड में हुई गोलीबारी कंटेनर यार्ड में हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग : रविवार रात करीब नौ बजे बर्मामाइंस स्थित कंटेनर यार्ड में अपराधियों ने आफताब पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हमले में आफताब गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके शरीर में कई गोलियां लगी थीं। चिकित्सकों के अनुसार, उसके पंजड़े में चार गोलियां लगी थीं, जबकि एक गोली रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी। रीढ़ में गोली लगने के कारण उसके शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो गया था और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोलकाता रेफर किया गया था, जहां मंगलवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।